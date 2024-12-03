يديعوت أحرونوت: الولايات المتحدة تحث إسرائيل على ضبط النفس والامتناع عن ضرب بيروت

غزة- (أ ش أ)

كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة حثت إسرائيل على ضبط النفس والامتناع عن ضرب بيروت بعد إطلاق حزب الله صواريخ على طول الحدود.

وعلمت الصحيفة من مصادر لها ، أن المسئولين الأمريكيين طلبوا من إسرائيل تجنب "الرد غير المتناسب" والامتناع عن ضرب بيروت، كما دعت الولايات المتحدة لبنان إلى عدم التصعيد وتعريض وقف إطلاق النار للخطر.

وكانت تقارير إسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أن الجيش الإسرائيلي شن الليلة الماضية موجة من الغارات الجوية في لبنان بعد أن أطلق حزب الله قذيفتي هاون على منطقة جبل دوف لأول مرة منذ سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الأسبوع الماضي.

وقال حزب الله أنه أطلق قذائف الهاون ردًا على "الانتهاكات المتكررة" من جانب إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، مضيفا أنه يجب أن يكون بمثابة "تحذير أولي" بشأن ضربات الجيش الإسرائيلي في لبنان أثناء الهدنة و"الانتهاك المستمر للمجال الجوي اللبناني من قبل الطائرات الإسرائيلية المعادية".