الجيش السوداني يعلن قتل 25 متمردا في مدينة الفاشر

الخرطوم- (د ب أ)

أعلن الجيش السوداني اليوم السبت، أن قواته قتلت 25 متمردا في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور في غرب البلاد.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: "دمرت قواتنا المسلحة والقوة المشتركة والمستنفرين مسنودة بالمدفعية سبعة مركبات قتالية من بينهم عربة مصفحة وصرصر ومدرعة "بي تي أر" إماراتية وقتلت 25 متمردا".

وأضافت، في تقرير عن أحداث أمس الجمعة في محور ولاية شمال دارفور الفاشر، إن"مدينة الفاشر شهدت هدوءا كبيرا مع استقرار الأوضاع ومع روح معنوية كبيرة للقوات وتضامنهم من أجل حماية الأرض وتوفير الحماية للمدنيين".

وأوضحت أنه "نتيجة للهزائم المتكررة وعدم صرف المرتبات ومطالبة البعض بالانسحاب نشبت اشتباكات بين متمردي الميليشيا بالذخيرة فنتج جراء ذلك هلاك 14 منهم وجرح آخرين".