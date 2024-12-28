لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الجيش السوداني يعلن قتل 25 متمردا في مدينة الفاشر

01:37 م السبت 28 ديسمبر 2024

الجيش السوداني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الخرطوم- (د ب أ)

أعلن الجيش السوداني اليوم السبت، أن قواته قتلت 25 متمردا في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور في غرب البلاد.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: "دمرت قواتنا المسلحة والقوة المشتركة والمستنفرين مسنودة بالمدفعية سبعة مركبات قتالية من بينهم عربة مصفحة وصرصر ومدرعة "بي تي أر" إماراتية وقتلت 25 متمردا".

وأضافت، في تقرير عن أحداث أمس الجمعة في محور ولاية شمال دارفور الفاشر، إن"مدينة الفاشر شهدت هدوءا كبيرا مع استقرار الأوضاع ومع روح معنوية كبيرة للقوات وتضامنهم من أجل حماية الأرض وتوفير الحماية للمدنيين".

وأوضحت أنه "نتيجة للهزائم المتكررة وعدم صرف المرتبات ومطالبة البعض بالانسحاب نشبت اشتباكات بين متمردي الميليشيا بالذخيرة فنتج جراء ذلك هلاك 14 منهم وجرح آخرين".

الجيش السوداني مدينة الفاشر دارفور القوات المسلحة السودانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"الحكومة لا تسمع إلا صدى صوتها".. مجدي الجلاد: لقاء مدبولي مع المستثمرين مُثير للصدمة والدهشة