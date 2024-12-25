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ملك وملكة بريطانيا يحضران قداس عيد الميلاد

04:38 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

الملك تشارلز الثالث

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لندن - (د ب أ)

حضر ملك بريطانيا تشارلز الثالث، القداس التقليدي للعائلة الملكية، في يوم عيد الميلاد، بعد عام "قاس"، تم خلاله تشخيص إصابته هو وزوجة ابنه، أميرة ويلز بالسرطان.

وسار تشارلز76 عاما والملكة كاميلا 77 عاما، مسافة قصيرة من منزل ساندرينجهام إلى كنيسة القديسة مريم المجدلية، أمام حشد من المهنئين، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) اليوم الأربعاء.

وانضم إليهما أميرة وأميرة ويلز وأبناؤهما، الأمير جورج 11 عاما والأميرة تشارلوت تسع سنوات والأمير لويس 6 سنوات".

وكان ويليام يمشي ممسكا بيد شارلوت وكانت كيت، التي كانت ترتدي معطفا وقبعة خضراء تبتسم للحشود.

تشارلز الثالث لندن بريطانيا
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