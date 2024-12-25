لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

لأول مرة منذ شهر.. قصف إسرائيلي يستهدف شرقي لبنان

01:05 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بيروت - (د ب أ)

شنّ طيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غارةً على سهل بلدة طاريا في البقاع شرق لبنان.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم " منزلا في سهل بلدة طاريا مجاور لضفاف مجرى نهر الليطاني غرب بعلبك، دون وقوع إصابات"، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وهذه المرة الأولى التي يستهدف فيها الطيران الإسرائيلي منطقة البقاع شرق لبنان بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار الشهر الماضي .

ودخل قرار وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ فجر 27 نوفمبر الماضي ، وتخرق إسرائيل الاتفاق منذ سريانه بشكل يومي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف إسرائيلي لبنان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحج السياحي.. الأوراق المطلوبة لاستكمال التقديم
المشاهد الأولى من موقع تحطم طائرة الركاب الأذربيجانية ومحاولات العثور على ناجين ومحاولات العثور على ناجين
كان على متنها 72 شخصًا.. شاهد لحظة سقوط طائرة ركاب أذربيجانية وانفجارها