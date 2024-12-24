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مجهولون يشعلون النار في شجرة عيد الميلاد بمدينة طرابلس اللبنانية

09:13 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

إحراق شجرة عيد الميلاد

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القاهرة- مصراوي

أقدم مجهول على متن دراجة نارية على إشعال النار في شجرة الميلاد وسط مستديرة النيني في مدينة طرابلس اللبنانية ولاذ بالفرار فور اشتعالها.

وحسب وسائل إعلام لبنانية، تدخل على إثرها عدد من الشبان المتواجدين في المكان وتمكنوا من إخماد النيران قبل أن تنتشر وتتسبب بالمزيد من الأضرار.

وخرجت تظاهرات عدة في عدد من أحياء دمشق المسيحية اليوم (الثلاثاء) احتجاجاً على إضرام النار في شجرة خاصة باحتفالات عيد الميلاد، قرب حماة.

وانطلقت هذه التظاهرات الليلية بعد إضرام ملثمين النار في شجرة عيد الميلاد بمدينة السقيلبية ذات الغالبية المسيحية الأرثوذكسية في محافظة حماة السورية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المقاتلين الذين أحرقوا الشجرة أجانب، وينتمون إلى فصيل أنصار التوحيد.

حرق شجرة الكريسماس طرابلس لبنان
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