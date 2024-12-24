إعلام فرنسي: إخلاء برج إيفل بسبب ماس كهربائي (تفاصيل)

القاهرة- مصراوي

أعلنت وسائل إعلام فرسنية، إخلاء برج إيفل، أحد أشهر معالم باريس، بشكل مؤقت يوم الثلاثاء، 24 ديسمبر، بعد اكتشاف ماس كهربائي في نظام المصعد الخاص بالمعلم الباريسي الشهير.

وقع الحادث بين الطابق الثاني وقمة البرج، مما أدى إلى تفعيل إنذار الحريق في الساعة 10:50 صباحًا، وفقًا لقناة "بي إف إم تي في" الفرنسية.

وأوضحت القناة الفرنسية، أن الحادث لم يشكل أي خطر على الزوار، حيث تم تنفيذ عملية الإخلاء بسرعة وكفاءة. كما تدخلت فرق إدارة الإطفاء في باريس على الفور، بدعم من الفرق الفنية الخاصة بالبرج، لتقييم الموقف وضمان السلامة العامة.

وأكدت السلطات أنه لم يتم رصد أي دخان أو ألسنة لهب، ولم يتسبب الحادث في أي إصابات.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، من المقرر إعادة فتح برج إيفل تدريجيًا في وقت لاحق من اليوم، ولكن الوصول سيقتصر على الطابق الثاني فقط، ريثما يتم الانتهاء من الفحوصات اللازمة.