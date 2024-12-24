الحوثيون باليمن: تنفيذ عملية عسكرية ضد إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي

صنعاء- (د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا في إسرائيل بصاروخ باليستي "فرط صوتي".

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورداً على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في غزة استهدفت القوة الصاروخية هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة".

وأشار سريع إلى أن العملية نُفذت بصاروخٍ باليستي "فرط صوتي نوع فلسطين2 " وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

وأضاف "القوات المسلحة (تابعة للحوثيين) ومعها كل الأحرار من أبناء الشعب اليمني العظيم على أتم الجهوزية والاستعداد لمواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي البريطاني".

وأكد سريع، "استمرارهم في تأدية واجبهم الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وذلك بإسناد المقاومة في غزة بالمزيد من العمليات العسكرية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة أكثر من 20 شخصا أثناء توجههم إلى الملاجئ بعد إطلاق الصاروخ.

ومنذ الخميس الماضي، صعد الحوثيون عملياتهم العسكرية ضد إسرائيل، ما تسبب بسقوط خسائر مادية وجرحى، فيما شنت الأخيرة هجمات على موانئ الحديدة (غرباً)، ومحطات الكهرباء في صنعاء، خلفت خسائر مادية وتسعة قتلى من العمال.