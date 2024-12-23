المحكمة العليا في موزمبيق تعلن فوز الحزب الحاكم بالانتخابات

وكالات

أعلن المجلس الدستوري في موزمبيق اليوم الإثنين عن فوز دانيال شابو، المرشح المدعوم من حزب فريليمو، في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 65.17% من الأصوات، ليخلف بذلك فيليبي نيوسي في رئاسة الجمهورية.

وقالت رئيسة المجلس الدستوري، لوسيا ريبيرو، بعد الإعلان الرسمي: "تم إعلان دانيال فرانسيسكو شابو رئيسًا منتخبًا لجمهورية موزمبيق".

ورغم الاعتراف بوجود بعض المخالفات في العملية الانتخابية، أكدت ريبيرو أن هذه المخالفات لم تؤثر على النتيجة النهائية.

وبحسب الإعلان، حصل فينانسيو موندلان على 24.19% من الأصوات، وأوسوفو مومادي على 6.62%، ولوتيرو سيمانغو على 4.02%. وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد أعلنت سابقًا في 24 أكتوبر عن فوز شابو، ولكن بنسبة أعلى بلغت 70.67%.

هذا الإعلان المبكر تسبب في احتجاجات عنيفة استمرت نحو شهرين، قادها موندلان، الذي رفض الاعتراف بالنتائج، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 130 شخصًا.

وأظهرت نتائج الانتخابات أن موندلان، المدعوم من الحزب التفاؤلي خارج البرلمان من أجل تنمية موزمبيق (بوديموس)، حصل على المركز الثاني بنسبة 20.32%، بينما جاء أوسوفو مومادي زعيم حركة مقاومة موزمبيق الوطنية (رينامو) في المركز الثالث بنسبة 5.81%، ولوتيرو سيمانغو، زعيم حركة الديمقراطية في موزمبيق (MDM)، حصل على المركز الرابع بنسبة 3.21%.

وشملت الانتخابات التي جرت في 9 أكتوبر الانتخابات العامة السابعة، حيث لم يترشح الرئيس المنتهية ولايته فيليبي نيوسي الذي أكمل ولايتين رئاسيتين، وجرت الانتخابات بالتوازي مع الانتخابات التشريعية، وانتخابات جمعيات المقاطعات، وانتخابات حكام المقاطعات.