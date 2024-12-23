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القسام تحرر فلسطينيين محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي بشمال غزة

04:12 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

كتائب القسام

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وكالات

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الاثنين، أن مقاتليها تمكنوا من "تحرير" فلسطينيين كان الجيش الإسرائيلي يحتجزهم داخل منزل في شمال قطاع غزة، في عملية أمنية وصفتها "بالمعقدة".

وقالت الكتائب في بيان: "تمكن عدد من مجاهدينا من طعن وقتل ثلاثة جنود صهاينة كانوا في مهمة حماية مبنى تحصنت به قوة صهيونية ومن ثم اقتحموا المنزل وأجهزوا على كافة أفراد القوة الصهيونية من مسافة صفر واغتنموا أسلحتهم".

وأضاف البيان أنه خلال العملية تم "إخراج عدد من المواطنين الذين احتجزهم الجيش الإسرائيلي داخل المنزل في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع".

ولم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي على الحادثة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه القتال بين مقاتلي حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة الأخرى والجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة للشهر الثالث على التوالي

كتائب القسام حركة حماس الجيش الإسرائيلي قطاع غزة
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