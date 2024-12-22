الصحة العالمية: إسرائيل ترفض طلباتنا للمساعدة بغزة

وكالات

صرحت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، بأن معظم الخدمات الصحية في قطاع غزة تعرضت للتدمير الكامل جراء التصعيد المستمر.

وأوضحت هاريس أن المنظمة تعمل يوميًا على إرسال بعثات طبية إلى القطاع، إلا أن آخر بعثة تأجل دخولها بسبب القصف العنيف.

وأكدت أن المنظمة تقدم طلبات يومية لسلطات الاحتلال للسماح بتقديم المساعدة الطبية للقطاع، لكنها تواجه رفضًا مستمرًا.

وأضافت: "نحاول بكل جهد إيصال المساعدات الطبية إلى غزة، إلا أن القيود المفروضة تعرقل وصولها في الوقت المناسب".