وزير الخارجية التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي بالاستمرار بالوجود داخل سوريا

وكالات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، إنه لا مكان لمنظمات الإرهاب في مستقبل سوريا، مؤكدا أن الإدارة السورية مصرة على مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وأشار فيدان إلى أن تركيا لن تسمح لأي تنظيم إرهابي بالاستمرار بالوجود داخل سوريا، موضحا أنه لا مكان لمسلحي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في مستقبل سوريا.

وشدد فيدان على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا وإتاحة الفرصة للإدارة السورية الجديدة لتحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن سوريا بحاجة إلى دعم دولي.

وأكد فيدان أن على إسرائيل احترام وحدة الأراضي السورية ووقف عملياتها العسكرية فيها، مضيفا "اليوم يوم الأمل ونريد أن تكون المحن الماضية دافعا للعمل من أجل المستقبل".

وأوضح وزير الخارجية التركي أن هدف بلاده هو مساعدة سوريا على النهوض وإعادة ملايين اللاجئين والنازحين، مشددا على ضرورة النهوض بسوريا وإعادة إعمار بناها التحتية والفوقية.