واشنطن بوست: الإدارة الأمريكية أشادت بوعود الشرع

وكالات



قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن "الإدارة الأمريكية أشادت بوعود القائد العام للعمليات العسكرية أحمد الشرع، والملقب بـ"أبو محمد الجولاني".



وأضافت الصحيفة، أن واشنطن قالت إنها ستدرس رفع تصنيف "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب، إذا أظهرت الهيئة أنها ستحكم بطريقة شاملة ومسؤولة".



وقام مسؤولون أمريكيون بزيارة إلى العاصمة السورية دمشق، أمس الجمعة، برئاسة مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، لتكون أول زيارة رسمية بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.



وكانت باربارا ليف، أكدت أمس الجمعة، أن المناقشات مع الشرع كانت جيدة ومثمرة للغاية ومفصلة، وبعد الزيارة، أعلنت واشنطن إلغاء المكافأة المالية المخصصة لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقال الشرع.





