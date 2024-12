عشرات الضحايا والمتهم سعودي.. ماذا حدث بسوق عيد الميلاد في برلين؟ (فيديو)

القاهرة- مصراوي:

شهد سوق لهدايا عيد الميلاد في مدينة ماجديبورج شرقي ألمانيا، حادثًا إثر اقتحام سيارة مسرعة، مساء أمس الجمعة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وعشرات المصابين، وإغلاق السوق جراء الهجوم.

وتضاربت التقارير بشأن عدد الضحايا، إذ أفادت بلدية ماجدبورج، بمقتل شخصين على الأقل بينما أُصيب 68 آخرون، فيما قالت صحيفة "بيلد الألمانية"، إن نحو 11 شخصًا قتلوا فضلًا عن إصابة نحو 80 آخرين، ثم أشارت لاحقًا إلى تضارب في المعلومات.

بدوره قال رئيس وزراء ولاية سكسونيا راينر هازلوف، إنه "تم القبض على منفذ عملية الدهس"، موضحًا أنه طبيب سعودي يبلغ من العمر 50 عامًا يقيم في ألمانيا منذ عام 2006، وتم توقيفه في مكان الحادث"، مضيفًا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه تصرف بمفرده.

Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen.



Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden.