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أمريكا: سجن قاتل مراهقتين عام 2017 لمدة 130 عاما

07:22 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

ريتشارد ألين قاتل مراهقتين عام 2017

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(أ ب )

قضت محكمة أمريكية اليوم الجمعة، بسجن رجل من ولاية إنديانا لمدة 130 عاما بعد إدانته بقتل مراهقتين اختفتا خلال نزهة شتوية عام 2017، في قضية ألقت بظلالها لفترة طويلة على مسقط رأس المراهقتين في مدينة دلفي الصغيرة.

وحكم قاض خاص على ريتشارد ألين 52 عاما خلال جلسة استماع بدأت في الساعة 9 صباحا.

وأدين ألين في 11 نوفمبر في قضية مقتل أبيجيل ويليامز 13 عاما، وليبرتي جيرمان 14 عاما، المعروفة باسم آبي وليبي.

ووجدت هيئة محلفين ألين، مذنبا بتهمتي قتل وتهمتين أخريين بالقتل أثناء ارتكاب أو محاولة ارتكاب عملية اختطاف.

وواجه ألين ما بين 45 و130 عاما في السجن في قضية مقتل مراهقتي دلفي.

وصدر الحكم ضده في اثنتين من تهم القتل الأربع.

وعاش ألين أيضا في دلفي وعندما تم القبض عليه في أكتوبر عام 2022، بعد أكثر من خمس سنوات من جريمتي القتل، كان يعمل كفني بصيدلية على مسافة بضع بنايات فقط من مقر محكمة المقاطعة حيث حوكم لاحقا.

وجاءت محاكمته التي استمرت أسابيع بعد تأجيلها بشكل متكرر، وتسريب أدلة، وانسحاب فريق المحامين العامين، وإعادتهم مرة أخرى عن طريق المحكمة العليا في إنديانا.

وجذبت القضية، التي تضمنت أدلة محيرة، اهتماما كبيرا من عشاق الجريمة الحقيقية.

وتم العثور على جثتي المراهقتين في فبراير عام 2017 وقد قطعت حنجرتيهما، بعد يوم واحد من اختفائهما أثناء ممارستهما لرياضة المشي لمسافة طويلة خلال يوم عطلة من المدرسة.

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