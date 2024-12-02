الجيش الروسي يسيطر على بلدتي بيتروفكا وإيليينكا في دونيتسك شرق أوكرانيا

وكالات

أعلن الجيش الروسي، سيطرته على بلدتين جديدتين في مقاطعة دونيتسك بإقليم دونباس في شرق أوكرانيا، ومواصلة تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش الروسي حرر بلدتي بيتروفكا وإيليينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقا لسكاي نيوز.

وأوضحت الوزارة في بيان لها: "تمكنت وحدات مجموعة الجنوب الروسية، نتيجة العمليات الهجومية النشطة، من تحرير قرية إيلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية خسرت في هذه المعارك نحو 380 عسكريا.

وأضاف البيان: "وحدات من مجموعة قوات المركز، نتيجة العمليات الهجومية الناجحة، حررت بلدة بتروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار البيان إلى القوات الروسية استهدفت التشكيلات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق عدة في دونيتسك، وأنه تم صد 11 هجوما مضادا أوكرانيا، وأن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 470 عسكريا.

وأمس الأحد أيضا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة.