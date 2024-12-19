الرئيس الإيراني: يجب محاسبة إسرائيل على جرائمها

القاهرة- (مصراوي):

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة بكافة المقاييس.

وأضاف الرئيس الإيراني خلال كلمته في جلسة خاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان بالقمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، إسرائيل ارتكبت الكثير من الجرائم التي انتهكت القوانين الدولية والإنسانية وأثرت على العالم بأسره.

وأكد بزشكيان ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة والضفة ولبنان وسوريا.

وأوضح أنه يجب مواصلة الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار في غزة ووقف الاعتداءات في الضفة الغربية.

وشدد الرئيس الإيراني، على ضرورة منح الفلسطينيين الحق في تقرير المصير، لافتًا إلى أن طهران تبذل كل الجهود لتحقيق ذلك.

وعن الوضع في سوريا أشار إلى ضرورة وجود حكومة مدنية في البلاد تحترم الاختلافات الموجودة.