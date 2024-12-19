الرئيس التركي: علينا منع إسرائيل من التزود بالأسلحة

القاهرة- (مصراوي):

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن انتهاكات إسرائيل مستمرة في غزة والضفة والعدوان وصل إلى مرحلة لا يمكن تحملها.

وأضاف الرئيس التركي خلال كلمته في جلسة خاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان بالقمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية، اليوم الخميس، انتهاكات إسرائيل في سوريا تهدد سيادة الأراضي السورية ووحدتها.

وأكد أردوغان ضرورة العمل لمنع إسرائيل من التزود بالأسلحة ويجب محاسبتها على انتهاكاتها.

ولفت إلى أن وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وسقوط الرئيس السوري الهارب بشار الأسد أمور ستنقل في المنطقة إلى مرحلة جديدة.