الدكتور مهاب مجاهد يفوز بجائزة الكويت للإبداع في مجال الصحة النفسية

كتب- محمد أبو بكر:

فاز الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي، بجائزة الكويت للإبداع لعام 2024؛ تقديراً لإسهاماته البارزة في مجال الطب النفسي والتوعية النفسية والمجتمعية.

وتسلّم "مجاهد" الجائزة في حفل أقيم بفندق Four Seasons في الكويت يوم الاثنين الماضي، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في مجالات الإعلام والدبلوماسية.

وسلم الجائزة كل من ماضي الخميس، أمين عام الملتقى الإعلامي العربي، والدكتور ناصر المحيسن، وكيل وزارة الإعلام الكويتي، نيابة عن وزير الإعلام، بحضور السفير أسامة شلتوت، سفير جمهورية مصر العربية في الكويت، إلى جانب نخبة من الدبلوماسيين والإعلاميين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم العربي.

وعبّر الدكتور مهاب مجاهد عن سعادته بعد فوزه بالجائزة، إذ قال عبر حسابه على إنستجرام: "وما توفيقي إلا بالله فالحمد لله دائمًا وأبدًا، انتصار جديد لدعوات أمي على تحديات الحياة".

وتوجه "مجاهد" بالشكر لدولة الكويت، ولملتقى الإعلام العربي على منحه الجائزة، مؤكدًا تقديره العميق لكافة الشخصيات التي ساهمت في تنظيم هذا الحدث وتكريمه.

يعد الدكتور مهاب مجاهد أحد الأسماء البارزة في مجال الطب النفسي، وهو أيضًا رائد أعمال ومستشار تربوي متميز، حصل على درجة البكالوريوس في الطب من جامعة عين شمس، وعلى الماجستير في الطب النفسي من جامعة جنوب ويلز في المملكة المتحدة، ويشغل عضوية الجمعية الأمريكية لعلاج الأسر والأزواج.

ويعد "مجاهد"، شريكًا مؤسسًا وعضوًا في مجالس إدارة العديد من الكيانات التي تعمل في مجالات متعددة، من بينها ميديا مومنتا وإل إم أو فيدوكيشن، وأهلته خبراته الأكاديمية والعملية ليتم اختياره مستشارًا لمؤسسة بيرسون إديكسل، المؤسسة التعليمية الأكبر في العالم.

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