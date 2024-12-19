الكونغو الديمقراطية تطلق حملتها الرسمية للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن

كينشاسا- (أ ش أ)

أطلقت جمهورية الكونغو الديمقراطية حملتها الرسمية الرامية إلى الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال الفترة 2026-2027.

ونقل راديو (فرنسا الدولي) في نشرته الأفريقية اليوم الخميس عن وزيرة الخارجية تيريز فاجنر - التي تقود هذه الحملة دبلوماسيا: "لقد حان الوقت لكي يسمع صوتنا في مجلس الأمن، ليس فقط لجمهورية الكونغو الديمقراطية ولكن أيضا لأفريقيا، ولهذا السبب سنذهب إلى هناك كمرشح للاتحاد الأفريقي لأننا لن نستخدم المجلس لمصالحنا الخاصة بل سنستخدمه لصالح القارة والدفع بمناقشاتها وأفكارها المهمة بما في ذلك إصلاح المجلس".

ويحظى ترشيح جمهورية الكونغو الديمقراطية - حسبما ذكر الراديو - بدعم فعال من قبل الاتحاد الأفريقي وأيضا من قبل مجموعة الجنوب الأفريقي، مشيرا إلى أن الكونغو شغلت هذا المنصب منذ أكثر من ثلاثين عاما أي في أوائل التسعينيات من القرن الماضي.

وأشار الراديو إلى أن مجلس الأمن تطرق يوم الاثنين الموافق 12 أغسطس الماضي في مناقشاته إلى تعزيز التمثيل الأفريقي لأول مرة منذ ما يقرب من 80 عاما، حيث أوضح الممثلون الحاضرون أن أفريقيا تطالب بالتمثيل العادل في جميع هيئات صنع القرار في الأمم المتحدة وخاصة في مجلس الأمن، وأن الطريقة الوحيدة، في نظرهم، هي ضمان أن تعود القرارات بالنفع الحقيقي على القارة الأفريقية.

ومن جهتها تسلط الكونغو الديمقراطية الضوء على تجربتها في إدارة الصراع مع الوضع في شرق البلاد وقدرتها على الصمود، لدعم حملتها التي من المقرر أن تري ثمارها في يونيو المقبل.