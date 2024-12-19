الدفاعات الجوية الروسية تسقط 84 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 84 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 84 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 36 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و21 فوق مقاطعة بريانسك، و14 فوق مقاطعة بيلجورود، وست طائرات فوق مقاطعة فورونيج، وثلاث فوق مقاطعة كورسك، وثلاث فوق مقاطعة تامبوف، وواحدة فوق مقاطعة كراسنودار".