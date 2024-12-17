وفد دبلوماسي ألماني يجري محادثات مع أحمد الشرع في دمشق

(د ب أ)

أجرى دبلوماسيون ألمان اتصالًا مباشرًا في العاصمة السورية دمشق مع أحمد الشرع، قائد "هيئة تحرير الشام" الإسلامية وقائد الإدارة السورية الجديدة بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم الثلاثاء أن "محور المحادثات كان العملية الانتقالية السياسية وتوقعاتنا بشأن حماية الأقليات وحقوق النساء حتى نتمكن من مواكبة التطور السلمي في سوريا".

ووفقًا لتصريحات الوزارة، شارك في المحادثات التي جرت في العاصمة السورية ممثل من هيئة تحرير الشام مسؤول عن العلاقات الدولية ووزير التعليم في الحكومة الانتقالية. بالإضافة إلى ذلك، عُقدت اجتماعات مع ممثلين عن المجتمع المدني والطوائف الدينية. كما تضمن جدول الأعمال "إجراء أول معاينة لمبنى السفارة الألمانية في دمشق."

وكان تحالف المعارضة السورية الذي تقوده "هيئة تحرير الشام" أطاح في الأسبوع الماضي بنظام عائلة الأسد التي حكمت سوريا على مدار عقود عديدة، وفر الرئيس المخلوع إلى روسيا حيث حصل على حق اللجوء لأسباب إنسانية.

وقبل المحادثات، أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن أنشطة هيئة تحرير الشام والحكومة الانتقالية التي تديرها، تخضع لمراقبة دقيقة. وقالت الوزارة: "بقدر ما يمكن قوله في الوقت الراهن، فإنهم يتصرفون بحذر حتى الآن. وكما هو الحال مع شركائنا الدوليين، سنحكم عليهم بناءً على أفعالهم. وأي تعاون مشروط بحماية الأقليات العرقية والدينية واحترام حقوق النساء".

ويترأس الوفد الألماني توبياس تونكل، المفوض المسؤول عن شؤون الشرق الأدنى والأوسط في وزارة الخارجية الألمانية.