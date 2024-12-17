"عملية خاصة".. مصدر أوكراني يكشف تفاصيل اغتيال كييف لقائد الدفاع الكيميائي بالجيش الروسي

وكالات

نقلت وكالة رويترز البريطانية عن مصدر في جهاز الأمن الأوكراني قوله، إن أجهزة المخابرات الأوكرانية نفذت "عملية خاصة" أسفرت عن مقتل الجنرال الروسي إيغور كيريلوف.

وأضاف المصدر، أن "جهاز الأمن الأوكراني قتل الفريق أول الروسي إيغور كيريلوف في عملية خاصة في موسكو يوم الثلاثاء".

ولفتت الوكالة إلى أنها لم تتمكن من التحقق من صحة هذا الادعاء بشكل مستقل.

وقتل الفريق إيغور كيريلوف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي بتفجير وقع في العاصمة موسكو صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان لها إنه تم تفجير عبوة ناسفة مزروعة في دراجة كهربائية كانت موجودة عند مدخل مبنى سكني في شارع ريازانسكي بروسبكت في موسكو صباح اليوم، مما أدى إلى مقتل كيريلوف ومساعده.