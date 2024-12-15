بسبب دعمها لفلسطين.. إسرائيل تغلق سفارتها في أيرلندا

وكالات

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأحد، أن إسرائيل قررت إغلاق سفارتها في العاصمة الأيرلندية دبلن، مبررًا تلك الخطوة باتباع الحكومة الأيرلندا سياسات وصفها بـ "المعادية لإسرائيل".

واعتبر ساعر أن أيرلندا "تجاوزت جميع الخطوط الحمراء" في تعاملها مع إسرائيل، مشيرًا في بيان صدر عن وزارة الخارجية، إلى أن دبلن كانت قد "اعترفت من جانب واحد بالدولة الفلسطينية".

وأعلنت أيرلندا مؤخرًا عن انضمامها إلى دعوى جنوب إفريقيا القضائية في محكمة العدل الدولية، التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأكد ساعر أن إسرائيل ستعيد هيكلة تمثيلها الدبلوماسي بما يتماشى مع أولوياتها السياسية والدبلوماسية.

وفي مايو الماضي، اعترفت أيرلندا رسميًا بدولة فلسطين، في خطوة وصفها رئيس الوزراء الأيرلندي بأنها "مهمة وتاريخية".