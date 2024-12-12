مفاوضات غزة.. نتنياهو يجتمع بمستشار الأمن القومي الأمريكي

(وكالات)

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يجتمع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لبحث مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أنه يوجد تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد موافقة حركة المقاومة الإسلامية حماس على عدد من الشروط.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن حماس، وافقت على بقاء القوات الإسرائيلية بشكل مؤقت داخل غزة أثناء اتفاق وقف إطلاق النار.

كما وافقت الحركة، بحسب "وول ستريت جورنال" على بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ومحور نتساريم، كذلك سمحت لتل أبيب بإدارة الجانب الفلسطيني من معبر رفح.