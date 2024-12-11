البنتاجون: نرحب بتصريحات الجولاني حول تأمين الأسلحة الكيميائية في سوريا

وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان، اليوم الأربعاء، إن سوريا الآمنة والمستقرة تصب في صالح الأمن القومي الأمريكي، مشيرة إلى أنها تواصل العمل مع قوات سوريا الديموقراطية "قسد" لمحاربة تنظيم الدولة "داعش".

وأوضح البنتاجون، أنه يعمل من خلال مجموعات للحيلولة دون وقوع الأسلحة الكيميائية في سوريا في أيدي أطراف سيئة، معربا عن ترحيبه بتصريحات قائد عمليات المعارضة السورية أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني" حول تأمين الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأشار البنتاجون، إلى أن لديه وسائل لنقل الرسائل لهيئة تحرير الشام عبر قنوات خلفية، مؤكدا أن أولويته حماية قواته ودحر تنظيم الدولة.

ولفت البنتاجون، إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بحث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس تطبيق وقف إطلاق النار في لبنان، كما شدد على أهمية التشاور الوثيق بشأن سوريا.