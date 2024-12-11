قطر: سنعيد فتح سفارتنا في سوريا قريبًا

( وكالات)

قالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، إنها "ستعيد فتح سفارتها في سوريا قريبًا".

وفي يوليو 2011، سحبت قطر سفيرها لدى سوريا وأغلقت سفارتها، بعد هجمات على مجمع السفارة شنها مؤيدون للرئيس السوري بشار الأسد.

وتعرضت السفارة القطرية في دمشق لهجوم بالحجارة والبيض من قِبل متظاهرين مؤيدين للرئيس السوري، ما دفع الدوحة إلى تجميد أعمال سفارتها.

وبعثت السلطات السورية برسالة اعتذار إلى الخارجية القطرية بعد مهاجمة سفارتها، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر وثيق الاطلاع.