مسلحون يختطفون ما لا يقل عن 50 شخصا في شمال غربي نيجيريا

(أ ب)

اختطف مسلحون العشرات من الأشخاص في شمال غربي نيجيريا، حسبما أفاد السكان والشرطة لوكالة أسوشيتد برس(ا ب) اليوم الثلاثاء، في أحدث حالة اختطاف جماعي في المنطقة.

وقال السكان إن المسلحين اختطفوا ما لا يقل عن 50 شخصا، بينهم عدة نساء وأطفال، في منطقة مارادون بولاية زامفارا يوم الأحد.

وأكد يزيد أبو بكر، المتحدث باسم شرطة زامفارا، وقوع عملية الاختطاف لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الاختطاف، لكن السكان ألقوا باللوم على جماعات قطاع الطرق المعروفة بعمليات القتل الجماعي والاختطاف من أجل الفدية في المنطقة الشمالية التي تعاني من الصراع، ومعظمهم من الرعاة السابقين الذين هم في صراع مع المجتمعات المستقرة.

وأصبحت عمليات الاختطاف أمرا شائعا في أجزاء من شمال غربى نيجيريا، حيث تستغل العشرات من الجماعات المسلحة قلة الوجود الأمني لتنفيذ هجمات على القرى وعلى الطرق الرئيسية. وغالبا ما يجري إطلاق سراح معظم الضحايا بعد دفع فدية تصل أحيانا إلى آلاف الدولارات.