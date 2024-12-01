الصين تطلق أول صاروخ من موقع فضائي تجاري جديد

بكين - (د ب أ)

أطلقت الصين أول صاروخ لها من موقع فضائي تجاري جديد مساء أمس السبت، في ظل محاولات البلاد تعزيز تواجدها في هذا المجال الذي تقوده الآن شركة سبيس اكس، التي يترأسها إيلون ماسك.

وذكر التلفزيون الصيني المركزي أن الصاروخ نجح بوضع قمرين اصطناعيين تجريبيين في المدار.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة هاينان الدولية التجارية الفضائية أطلقت الصاروخ، الذي يحمل اسم لونج مارس 12 يو 1.

وقد تم إطلاق الصاروخ من موقع في جزيرة هاينان بجنوب البلاد، الذي يعد أول موقع في الصين مخصص للمهام التجارية.