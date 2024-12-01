وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وأوضح بيان الجيش، أنه جرى اعتراض الصاروخ خارج المجال الجوي الإسرائيلي.

تأتي هذه الحادثة ضمن تصاعد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من تأثيرات الهجمات العابرة للحدود على الاستقرار في المنطقة.

ومنذ اندلاع حرب غزة في 2023، دأبت جماعة الحوثي اليمنية على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل فيما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين.