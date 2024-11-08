برلين تتفاعل بهدوء مع إهانة ماسك للمستشار الألماني على "إكس"

برلين- (د ب أ)

تفاعلت الحكومة الألمانية بهدوء مع الإهانة التي وجهها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للمستشار الألماني أولاف شولتس في ضوء الأزمة الحكومية التي تشهدها ألمانيا.

وكتب ماسك باللغة الألمانية على منصته للتواصل الاجتماعي"إكس": "أولاف أحمق"، وذلك ردا على منشور كُتبَ فيه أن "الحكومة الاشتراكية" في ألمانيا انهارت. وأكد ماسك لاحقا أنه كان يقصد المستشار أولاف شولتس، لكنه لم يوضح سبب اعتقاده بأن شولتس أحمق.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، كريستيانه هوفمان، في برلين: "هناك حرية للحمقى أيضا على إكس".

وفي الوقت نفسه، بررت هوفمان وجود الحكومة الألمانية على منصة "إكس" - التي تعتبر على نحو متزايد منصة للمتطرفين، حيث يرفض مالكها ماسك مراقبة المحتوى - قائلة إن وسائل التواصل الاجتماعي هي وسيلة مهمة للحكومة الألمانية لشرح عملها وإيصاله، موضحة أن الحكومة الألمانية ترى لذلك أنه من المهم الاستمرار في تمثيلها هناك.





