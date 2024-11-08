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مزقوا علم فلسطين فتلقوا "رد قاسي".. ماذا حدث لجماهير فريق إسرائيلي في أمستردام؟ (فيديوهات وصور)

12:53 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

احداث أمستردام

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القاهرة- مصراوي

ليلة هادئة في شوارع أمستردام لم تكتمل، حتى أقدم جمهور فريق كرة القدم الإسرائيلي مكابي تل أبيب، على تمزيق العلم الفلسطيني، ما دفع مؤيدين للقضية الفلسطينية ليردوا على تصرف الفريق الإسرائيلي بالهجوم والضرب.

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ووثقت مقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رد المؤيدين لفلسطين على تمزيق العلم، والتي كان من بينها الهجوم الركل بالقدم، بينما يصرخ "من أجل ما تصنعونه في غزة، من أجل ما تفعلونه في حق الأبرياء والأطفال".

وتمكن بعض المناصرين للقضية من احتجاز العناصر الإسرائيلية التي رددت الهتافات العنصرية، وأجبروهم على الهتاف الحرية لفلسطين للسماح بذهابهم، في حين ردد المناصرون لفلسطين هتافات الحرية لفلسطين "فلسطين حرة".

بدورها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتعرض عدد من المشجعين الإسرائيليين لما وصفته بـ"حوادث عنف" في أمستردام، ليلة الجمعة، بعدما توافدوا إلى العاصمة الهولندية لحضور مباراة فريق مكابي تل أبيب أمام أياكس ضمن الدوري الأوروبي.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "10 إسرائيليين أصيبوا وفُقد الاتصال باثنين آخرين، بعد تعرضهم لما وصفتها بحوادث عنف في أمستردام".

وزعمت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بأن الاعتداءات التي قام بها أشخاص "ملثمون" طالت عددًا من الفنادق التي كان إسرائيليون يقيمون فيها.

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ونقلت الصحيفة العبرية عن وسائل إعلام هولندية قولها، إن قوات الشرطة تحاول السيطرة على العنف في أمستردام، وقد ساعدت عشرات المشجعين الإسرائيليين الذين تعرضوا للاعتداء، واعتقلت عددًا من الأشخاص الذين قاموا بعمليات الاستهداف.

وأكدت تقارير إعلامية فلسطينية وإسرائيلية، إن الهجوم على المشجعين الإسرائيليين وقع عقب تمزيقهم العلم الفلسطيني على هامش المباراة التي أقيمت في العاصمة الهولندية.

ومن جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيانٍ له، إن "بنيامين نتنياهو على علم بتفاصيل أعمال العنف التي وقعت في أمستردام ضد المواطنين الإسرائيليين، وأجرى تقييمًا للوضع مع وزير الخارجية وسكرتيره العسكري، ويتلقى تحديثات منتظمة طوال الوقت".

وأضاف البيان: "أمر رئيس الوزراء بإرسال طائرتي إنقاذ على الفور لمساعدة مواطنينا هناك". مشيرًا إلى أن "رئيس الوزراء يتخذ هذا الحدث المروع على محمل الجد، ويطالب الحكومة وقوات الأمن الهولندية بالتصرف بحزم وسرعة ضد مثيري الشغب، وضمان السلام لمواطنينا".

وتعليقًا على الاعتداءات، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في منشور على حسابه الرسمي في "إكس": "نحن نتعاون مع السلطات في هولندا بشأن الحوادث الخطيرة هناك. أي إسرائيلي أو يهودي في محنة حاليًا أو لديه معلومات عن موقع لحدث عنيف يجري حاليًا، يرجى الاتصال بغرفة العمليات الخاصة بالسفارة الإسرائيلية".

وذكر مكتب ساعر في بيان: "نؤكد أننا نأخذ الأحداث في أمستردام على محمل الجد، والحقيقة أنه حتى الآن لم تتمكن السلطات في هولندا بعد من السيطرة عليها. وبحسب المعلومات التي توفرت لنا فإن هناك نحو ثلاثين معتقلا حتى الآن".

وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن وزير الخارجية يتوجه إلى أمستردام.

بدورها أعلنت السلطات الهولندية، الجمعة، اعتقال 62 شخصًا بعد أعمال الشغب التي أعقبت مباراة أياكس ومكابي تل أبيب في أمستردام، مشيرة إلى أن هناك تحقيقات جارية بشأن تقارير عن احتجاز محتمل لرهائن.

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إسرائيل أمستردام تل أبيب
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