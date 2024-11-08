مزقوا علم فلسطين فتلقوا "رد قاسي".. ماذا حدث لجماهير فريق إسرائيلي في أمستردام؟ (فيديوهات وصور)

القاهرة- مصراوي

ليلة هادئة في شوارع أمستردام لم تكتمل، حتى أقدم جمهور فريق كرة القدم الإسرائيلي مكابي تل أبيب، على تمزيق العلم الفلسطيني، ما دفع مؤيدين للقضية الفلسطينية ليردوا على تصرف الفريق الإسرائيلي بالهجوم والضرب.

ووثقت مقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رد المؤيدين لفلسطين على تمزيق العلم، والتي كان من بينها الهجوم الركل بالقدم، بينما يصرخ "من أجل ما تصنعونه في غزة، من أجل ما تفعلونه في حق الأبرياء والأطفال".

🔴🔴🔴🔴عاجل من امستردام



مشجعي فريق كرة القدم الإسرائيلي مكابي تل أبيب يتعرضون للضرب والسحل في شوارع امستردام الهولندية . pic.twitter.com/Y0erhOoL4V — مرشد سياحي للتاريخ الأندلسي (@Andalusrise) November 8, 2024

وتمكن بعض المناصرين للقضية من احتجاز العناصر الإسرائيلية التي رددت الهتافات العنصرية، وأجبروهم على الهتاف الحرية لفلسطين للسماح بذهابهم، في حين ردد المناصرون لفلسطين هتافات الحرية لفلسطين "فلسطين حرة".

الحوار الذي دار بين مع مشجع مكابي تل أبيب الإسرائيلي الليلة الماضية:



- هذا من أجل أطفال غزة!



+ سأعطيك المال!



- لا، قل فلسطين حرة الآن! pic.twitter.com/gQPIxE1csZ — Arab-Military (@ashrafnsier) November 8, 2024

بدورها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتعرض عدد من المشجعين الإسرائيليين لما وصفته بـ"حوادث عنف" في أمستردام، ليلة الجمعة، بعدما توافدوا إلى العاصمة الهولندية لحضور مباراة فريق مكابي تل أبيب أمام أياكس ضمن الدوري الأوروبي.

الإعـــلام الهولندي :

ما حــدث في شوارع #أمستردام لم يكن عبثا، فقد قام الإسرائيليون بتمزيق الأعلام الفلسطينية وإنزالها من المنازل في شوارع المدينة، الأمر الذي أثار غضب السكان، وهذا كان رد الفعل . pic.twitter.com/9on9xAT7Dt — إبراهيم الجهضمي (@AboAlhajras1) November 8, 2024

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "10 إسرائيليين أصيبوا وفُقد الاتصال باثنين آخرين، بعد تعرضهم لما وصفتها بحوادث عنف في أمستردام".

🔴🔴🔴🔴عاجل من امستردام



مشجعي فريق كرة القدم الإسرائيلي مكابي تل أبيب يتعرضون للضرب والسحل في شوارع امستردام الهولندية . pic.twitter.com/Y0erhOoL4V — مرشد سياحي للتاريخ الأندلسي (@Andalusrise) November 8, 2024

وزعمت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بأن الاعتداءات التي قام بها أشخاص "ملثمون" طالت عددًا من الفنادق التي كان إسرائيليون يقيمون فيها.

ونقلت الصحيفة العبرية عن وسائل إعلام هولندية قولها، إن قوات الشرطة تحاول السيطرة على العنف في أمستردام، وقد ساعدت عشرات المشجعين الإسرائيليين الذين تعرضوا للاعتداء، واعتقلت عددًا من الأشخاص الذين قاموا بعمليات الاستهداف.

وأكدت تقارير إعلامية فلسطينية وإسرائيلية، إن الهجوم على المشجعين الإسرائيليين وقع عقب تمزيقهم العلم الفلسطيني على هامش المباراة التي أقيمت في العاصمة الهولندية.

شاب مؤيد لفلسطين في أمستردام يلقي بإسرائيلي في أحد الأنهار، ويطلب منه أن يقول "الحرية لفلسطين" ليتركه ينجو.



الإسرائيلي يستجيب ويقول "الحرية لفلسطين". 😂🤣 pic.twitter.com/IDScbbyzJl — همام شعلان || H . Shaalan (@osSWSso) November 8, 2024

ومن جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيانٍ له، إن "بنيامين نتنياهو على علم بتفاصيل أعمال العنف التي وقعت في أمستردام ضد المواطنين الإسرائيليين، وأجرى تقييمًا للوضع مع وزير الخارجية وسكرتيره العسكري، ويتلقى تحديثات منتظمة طوال الوقت".

🔴🔴🔴🔴عاجل



دهس إسرائيلي في امستردام قبل قليل.

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الشرطة الهولندية فقدت السيطرة

وزير الخارجية الإسرائيلي"ساعر " قبل قليل يحث السلطات الهولندية على تأمين الحماية للمشجعين pic.twitter.com/Ui7wljyqcE — مرشد سياحي للتاريخ الأندلسي (@Andalusrise) November 8, 2024

وأضاف البيان: "أمر رئيس الوزراء بإرسال طائرتي إنقاذ على الفور لمساعدة مواطنينا هناك". مشيرًا إلى أن "رئيس الوزراء يتخذ هذا الحدث المروع على محمل الجد، ويطالب الحكومة وقوات الأمن الهولندية بالتصرف بحزم وسرعة ضد مثيري الشغب، وضمان السلام لمواطنينا".

⚡️IMPORTANT: This is what Maccabi Tel Aviv Hooligans did in the Netherlands that triggered all the violence against them after the authorities did nothing, don’t let anyone twist it.



Israelis are not the victim.



They took down Palestine’s flag and then it all started.



An… pic.twitter.com/NaP3x0Pl9z — Suppressed News. (@SuppressedNws) November 8, 2024

وتعليقًا على الاعتداءات، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في منشور على حسابه الرسمي في "إكس": "نحن نتعاون مع السلطات في هولندا بشأن الحوادث الخطيرة هناك. أي إسرائيلي أو يهودي في محنة حاليًا أو لديه معلومات عن موقع لحدث عنيف يجري حاليًا، يرجى الاتصال بغرفة العمليات الخاصة بالسفارة الإسرائيلية".

Horrific scenes from Amsterdam last night, echoing Europe's darkest history:



Hundreds of fans of Israel’s @MaccabiTLVFC were ambushed and brutally attacked in Amsterdam last night after the match against @AFCAjax.



Mobs chanted anti-Israel slogans and proudly shared videos of… pic.twitter.com/BuQLc9Ejqs — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) November 8, 2024

وذكر مكتب ساعر في بيان: "نؤكد أننا نأخذ الأحداث في أمستردام على محمل الجد، والحقيقة أنه حتى الآن لم تتمكن السلطات في هولندا بعد من السيطرة عليها. وبحسب المعلومات التي توفرت لنا فإن هناك نحو ثلاثين معتقلا حتى الآن".

وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن وزير الخارجية يتوجه إلى أمستردام.

هل تتذكرون ذلك الجندي الخنزير في بداية حرب غزة حين دخل المناطق الشمالية وقال: سنقتلكم وسنقتل كل أطفالكم؟ الآن أصبح كالفأر في شوارع أمستردام بهولندا، بل حتى قال: الحرية لفلسطين. يظنون أن العالم نسي الإرهابيين🔻 وجاءت ردود الفعل بعد أن مزّق الإرهابيون الإسرائيليون علم فلسطين.🇵🇸🇳🇱 pic.twitter.com/O1JvrpxN4S — غزة الآن - Gaza Now (@nowgnna) November 8, 2024

بدورها أعلنت السلطات الهولندية، الجمعة، اعتقال 62 شخصًا بعد أعمال الشغب التي أعقبت مباراة أياكس ومكابي تل أبيب في أمستردام، مشيرة إلى أن هناك تحقيقات جارية بشأن تقارير عن احتجاز محتمل لرهائن.