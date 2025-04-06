"فتنة".. هاشتاج أردني على تويتر للتحذير من دعوات العصيان المدني

كتب- محمد جعفر:

انتشر هاشتاج أردني يحمل اسم "العصيان فتنة" على موقع التواصل الاجتماعي إكس "تويتر سابقًا"، في الساعات الأخيرة، للتحذير من دعوات العصيان المدني، وذلك بعد دعوات من البعض لإعلان حالة العصيان المدني بشأن الأحداث في فلسطين.

وعلقت أحد المتابعات على موقع التواصل الاجتماعي إكس "تويتر سابقًا"، بشأن تلك الدعوات قائلًة: من يروج للعصيان المدني يعلم تماماً أنه يضر الأردن أكثر مما ينفع القضية الفلسطينية.

من يروج للعصيان المدني يعلم تماماً أنه يضر الأردن أكثر مما ينفع القضية الفلسطينية#العصيان_فتنه pic.twitter.com/JvBWbzJ2Qf — Mahaa (@Maha_8097) April 6, 2025

فيما أكدت أخرى أن الأردن قدم الكثير لفلسطين ولا يحق لأحد التشكيك في مواقفه، تعبيرًا عن رفضها تلك الدعوات.

الأردن قدم الكثير لفلسطين ولا يحق لأحد التشكيك في مواقفه.#العصيان_فتنه pic.twitter.com/7uueZ50UMz — alma ali (@alma_ali0) April 6, 2025

وحذر أحد الأشخاص من تلك الدعوات قائلًا: "في ظل الظروف الراهنة، علينا أن نتحلى بالحكمة ونرفض دعوات العصيان المدني، فهي لا تجلب سوى الفتنة والانقسام، وتلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد والاستقرار".