رئيس الوزراء البريطاني: لقد انتهى العالم كما عرفناه

وكالات



"لقد انتهى العالم كما عرفناه. لا أحد يربح من حرب تجارية. ستدافع حكومتي عن صوت الصناعة البريطانية على الساحة الدولية"، هذا ما قاله رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مقال نشره على أعمدة صحيفة "التلجراف" البريطانية يوم أمس السبت،

وقال ستارمر: "في البداية، كان الأمر يتعلق بالدفاع والأمن القومي. أما الآن، فهو يتعلق بالاقتصاد والتجارة العالميين. لم يعد من الممكن اعتبار الافتراضات القديمة أمرًا مسلمًا به. لقد ولّى العالم كما عرفناه. علينا أن ننهض لمواجهة اللحظة".

وأضاف "نحن مستعدون لما هو آت. فالعالم الجديد أقل تحكمًا بالقواعد الراسخة، وأكثر تحكمًا بالصفقات والتحالفات. إنه يتطلب أفضل ما في الفضائل البريطانية - هدوء الأعصاب، والبراجماتية، والفهم الواضح لمصالحنا الوطنية".

وتابع رئيس الوزراء البريطاني قائلًا: "انظروا كيف استجبنا للعدوان الروسي على أوكرانيا. لقد تمسكنا بدعمنا لأوكرانيا. لقد اجتمعنا بقادة العالم وعملنا مع حلفائنا الدوليين. وعززنا إنفاقنا الدفاعي - وهو أعلى زيادة مستدامة منذ الحرب الباردة - ليس فقط من أجل السلام الدائم في أوكرانيا، لأنه حيوي لأمن المملكة المتحدة. سيحقق هذا الاستثمار أيضًا "عائدًا دفاعيًا" من خلال توفير المزيد من الوظائف ذات الأجور الأفضل".

وأشار ستارمر، إلى أن الأولوية القصوى فيما يتعلق بالرسوم الجمركية هي "الحفاظ على الهدوء والسعي للحصول على أفضل صفقة"، مؤكدًا أنه "لا أحد رابح من حرب تجارية". موضحًا أنه قد تكون العواقب الاقتصادية في جميع أنحاء العالم "وخيمة".

وشدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على أنه برغم أن بلاده لديها علاقات اقتصادية جيدة مع جميع دول العالم، فإن "جميع الخيارات مطروحة". موضحًا أنه لن يبرم صفقة إلا إذا كانت مناسبة للأعمال التجارية البريطانية ولأمن الطبقة العاملة، و سيواصل الدفاع عن التجارة الحرة والمفتوحة، لأن "التخلي عنها الآن سيكون خطأً فادحًا".

وأضاف "وهذا يعني أيضًا تعزيز تحالفاتنا وتقليل الحواجز التجارية مع الاقتصادات الأخرى حول العالم"، لافتًا إلى أن الدبلوماسية المرنة تُسهم في بناء اقتصاد أقوى وأكثر تنوعًا وأمانًا هنا في الوطن.

وأفاد ستارمر، بأن هذا الأسبوع، ستعزز بريطانيا خططها التي ستُحسّن قدرتها التنافسية المحلية، لتكون أقل عرضة لهذه الأنواع من الصدمات العالمية.

ولفت إلى أن الحكومة البريطانية على أهبة الاستعداد لاستخدام السياسة الصناعية لحماية الشركات المحلية من الكارثة، موضحًا أن بعض المواطنين قد يشعروا بعدم الارتياح حيال هذا الأمر، ففكرة تدخل الدولة المباشر لتشكيل السوق لطالما استُهزئ بها. لكنه برر ذلك قائلًا: "لا يمكننا ببساطة التشبث بمشاعر قديمة في وقت يشهد فيه العالم تحولات سريعة".



وذكر رئيس الوزراء البريطاني، أن الطبقة العاملة هي الأكثر تضررًا. الممرضون، والبناؤون، ومقدمو الرعاية - أناس يعملون بجد واجتهاد مقابل جنيهات أقل في جيوبهم، مضيفًا "لقد سئم الناس من انعدام الأمن في حياتهم ومجتمعهم. في هذا العصر الجديد من عدم الاستقرار العالمي، يتطلع الناس إلى المستقبل بقلق".

وقال ستارمر في مقاله: "لكن العودة إلى القيادة الهادئة والمستقرة التي تشتهر بها بريطانيا في جميع أنحاء العالم كانت منذ فترة طويلة القلب النابض لمشروعي السياسي. هذا ما وعدتُ به في أول خطاب لي كرئيس للوزراء. ومع ذلك، كنتُ واضحًا: الاستقرار لا يتحقق إلا من خلال توفير الأمن للعمال والتجديد الوطني".