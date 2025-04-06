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إعلام عبري: 7300 عسكري إسرائيلي يتلقون العلاج النفسي

04:46 م الأحد 06 أبريل 2025

جنود الاحتلال أرشيفية

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية، الأحد، إن شعبة إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية عالجت منذ بداية الحرب 16500 جندي وضابط جريح.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن 7300 من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي والضباط الذين يتلقون العلاج يعانون أزمات نفسية.

وفي فبراير الماضي، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن جنود من قوات الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، أنهوا خدمتهم العسكرية يطلبون المساعدة للحصول على علاج نفسي.

وأكدت الصحيفة تزايد الإقبال على برامج العلاج النفسي منذ إتاحتها للجنود، لافتة إلى أن 170 ألف جندي إسرائيلي سجلوا في البرنامج للاستفادة من خدماته.

وكانت الصحيفة أوضحت في نوفمبر 2024، أن تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي تفيد بأن نحو 15% من الجنود الذين قاتلوا في غزة وخضعوا للعلاج لم يتمكنوا من العودة إلى القتال بسبب صعوبات يواجهونها.

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جنود الاحتلال علاج نفسي لجنود الاحتلال وزارة الدفاع الإسرائيلية
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