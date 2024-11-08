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وزير الخارجية الإسرائيلي يتوجه إلى أمستردام

12:17 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

جدعون ساعر

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القاهرة- مصراوي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الخارجية جدعون ساعر يتوجه إلى أمستردام بعد ما وصفته بالهجوم على مشجعين إسرائيليين.

وفيما سبق قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في منشور على حسابه الرسمي في "إكس": "نحن نتعاون مع السلطات في هولندا بشأن الحوادث الخطيرة هناك. أي إسرائيلي أو يهودي في محنة حاليًا أو لديه معلومات عن موقع لحدث عنيف يجري حاليًا، يرجى الاتصال بغرفة العمليات الخاصة بالسفارة الإسرائيلية".

وذكر مكتب ساعر في بيان: "نؤكد أننا نأخذ الأحداث في أمستردام على محمل الجد، والحقيقة أنه حتى الآن لم تتمكن السلطات في هولندا بعد من السيطرة عليها. وبحسب المعلومات التي توفرت لنا فإن هناك نحو ثلاثين معتقلا حتى الآن".

وأصيب 10 إسرائيليين أصيبوا وفُقد الاتصال باثنين آخرين بعد تعرضهم لما وصفتها بحوادث عنف في أمستردام.

وقالت تقارير إعلامية فلسطينية وإسرائيلية إن الهجوم على المشجعين الإسرائيليين وقع عقب تمزيقهم العلم الفلسطيني على هامش المباراة التي أقيمت في العاصمة الهولندية، ضمن مسابقة الدوري الأوروبي بين أياكس أمستردام ومكابي تل أبيب.

جدعون ساعر أمستردام وزير الخارجية الإسرائيلي
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