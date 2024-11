وزير الخارجية الإسرائيلي يتوجه إلى أمستردام

القاهرة- مصراوي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الخارجية جدعون ساعر يتوجه إلى أمستردام بعد ما وصفته بالهجوم على مشجعين إسرائيليين.

وفيما سبق قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في منشور على حسابه الرسمي في "إكس": "نحن نتعاون مع السلطات في هولندا بشأن الحوادث الخطيرة هناك. أي إسرائيلي أو يهودي في محنة حاليًا أو لديه معلومات عن موقع لحدث عنيف يجري حاليًا، يرجى الاتصال بغرفة العمليات الخاصة بالسفارة الإسرائيلية".

Horrific scenes from Amsterdam last night, echoing Europe's darkest history:



Hundreds of fans of Israel’s @MaccabiTLVFC were ambushed and brutally attacked in Amsterdam last night after the match against @AFCAjax.



Mobs chanted anti-Israel slogans and proudly shared videos of… pic.twitter.com/BuQLc9Ejqs