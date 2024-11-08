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حادث أمستردام.. الشرطة الهولندية: نقل 5 أشخاص للمستشفى واحتجاز 62

12:25 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

الشرطة الهولندية

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أمستردام- (د ب أ)
ذكرت الشرطة في العاصمة الهولندية أمستردام أن خمسة أشخاص أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى وتم احتجاز 62 آخرين بعد أعمال عنف استهدفت مشجعي كرة قدم إسرائيليين بعد مباراة بين فريقي أياكس أمستردام وماكابي تل أبيب.
وذكرت الشرطة الهولندية في منشور على موقع التواصل الاجتماعي/إكس أنها بدأت تحقيقا كبيرا بشأن أحداث العنف المتعددة.

ولم يقدم المنشور تفاصيل أخرى بشأن المصابين ولا المحتجزين في أحداث العنف التي وقعت ليلة أمس الخميس.

وذكر بيان صادر عن بلدية العاصمة الهولندية والشرطة ومكتب النيابة العامة أن الليلة التي أعقبت مباراة الدوري الأوروبي بين فريقي "إياكس" و"ماكابي تل أبيب" كانت "مضطربة للغاية مع وقوع عدة حوادث عنف".


الشرطة الهولندية أمستردام حادث أمستردام
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