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"ليس رئيسي".. اشتباكات بين الشرطة الأمريكية ومتظاهرين بعد إعلان فوز ترامب (فيديو)

02:00 م الخميس 07 نوفمبر 2024

دونالد ترامب

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(مصراوي)

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداولًا واسعًا لمقاطع فيديو توثق مواجهات محتدمة بين قوات الشرطة الأمريكية، ومحتجين غاضبين بعد إعلان فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفي مدينة بورتلاند بولاية أوريجون، اندلعت اشتباكات بين الشرطة ونشطاء من حركة "أنتيفا" الذين خرجوا رفضًا لنتائج الانتخابات، وذلك بحسب ما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، التي قالت إن شرطة بورتلاند عززت وجودها في المناطق الحيوية وسط المدينة في محاولة للسيطرة على أي تصعيد محتمل للأحداث بعد يوم الانتخابات.

وصرح قائد الشرطة في بورتلاند، بوب داي، أن الفرق الأمنية تراقب عن كثب سير الأوضاع وتعمل على تهدئتها، لافتًا إلى أن الوضع لا يزال تحت السيطرة نسبيًا، على الرغم من أن الأجواء الانتخابية لم تهدأ بعد وسط انتظار موعد تنصيب الرئيس المقبل في 6 يناير.

وفي شيكاغو، نظم آلاف المتظاهرين، من ضمنهم نشطاء من الجالية الفلسطينية الأمريكية، وقفات احتجاجية ضد فوز ترامب، حيث رفع المحتجون شعارات مناوئة، مثل "ليس رئيسي" و"الحرية لفلسطين"، وأغلقوا طرقات رئيسية، ما أدى إلى عرقلة حركة المرور.

ومع تزايد أعداد المحتجين، استدعت شرطة شيكاغو تعزيزات إضافية لضبط الأوضاع ومنع أي تطورات غير متوقعة، وامتدت موجة الاحتجاجات إلى ولايات أخرى كفيلادلفيا ونيويورك، حيث خرج آلاف المتظاهرين في مسيرات جابت الشوارع، مرددين هتافات تنادي بحماية حقوق المرأة، وحقوق المتحولين جنسياً، ومطالبين بتشديد قوانين الأسلحة، في مشهد يعكس الانقسام المجتمعي العميق حول نتائج الانتخابات.

من جهته قال ممثل شبكة الجالية الفلسطينية الأمريكية، حاتم أبودية، أنهم يعارضون فوز كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، نظرًا لأنهم يظهرون دعماً متحيزاً لإسرائيل دون اعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني.

ترامب الشرطة الأمريكية الانتخابات الرئاسية الأمريكية
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