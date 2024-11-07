قانون إسرائيلي بطرد عائلات العرب المتواجدين بإسرائيل حال إدانة ذويهم

(مصراوي)



أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، قانونا يقضي بطرد عائلات المواطنين العرب المتواجدين في إسرائيل إذا أُدين أحد أفرادها بهجمات ضد إسرائيليين.

جاء ذلك بعد أن شهدت عدد من المستوطنات الإسرائيلية عمليات دهس وطعن وإطلاق نار من قبل فلسطينيين ما تسبب في مقتل وإصابة كثيرين منذ بدء الحرب في قطاع غزة 7 أكتوبر العام الماضي.

وترد قوات الاحتلال على ذلك، بشن عمليات اقتحام على مدن الضفة المحتلة، واعتقال العشرات وإطلاق النار على المنازل.