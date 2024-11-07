بعد فوز ترامب.. وزير الخارجية الروسي: موسكو منفتحة للحوار دون إملاءات

(مصراوي)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن بلاده لم تكن هي من علقت الحوار مع الولايات المتحدة وليست هي من ستبادر لعودته.

وصرح لافروف، أن روسيا منفتحة للحوار في حال بادرت الإدارة الأمريكية الجديدة للحوار معها.

وأكد وزير الخارجية الروسي، أن قبول موسكو لأي حوار مرهون بأن يكون متساويا ودون أي إملاءات.

وعن إمكانية التواصل مع إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، قال لافروف، إن روسيا لم ترفض التواصل قط وترى أن الحوار أفضل من الانعزال.

وفاز ترامب أمس الأربعاء، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد تخطيه عتبة الـ270 مقعد في المجمع الانتخابي، وتمكنه من إزاحة منافسته الديمقراطية كاميلا هاريس عن السباق الانتخابي.