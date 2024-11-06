بعد تصريحه بإطلاق النار عليها.. أول تعليق من ليز تشيني على فوز ترامب

القاهرة- مصراوي

علقت النائبة السابقة عن ولاية وايومنغ ليز تشيني، على فوز الرئيس المنتخب ترامب في بيان صدر صباح الأربعاء، دعت فيه جميع الأمريكيين إلى قبول نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقالت تشيني في بيان "لقد عمل النظام الديمقراطي في بلادنا الليلة الماضية، ولدينا رئيس منتخب جديد. وكل الأمريكيين ملزمون، سواء أحببنا النتيجة أم لا، بقبول نتائج انتخاباتنا".

"إننا نتحمل الآن مسؤولية خاصة، كمواطنين لأعظم أمة على وجه الأرض، وهي أن نبذل كل ما في وسعنا لدعم دستورنا والدفاع عنه، والحفاظ على سيادة القانون، وضمان صمود مؤسساتنا على مدى السنوات الأربع المقبلة.

ويتعين على المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، ومحاكمنا، وأعضاء الصحافة، وأولئك الذين يخدمون في حكوماتنا الفيدرالية والولائية والمحلية، أن يكونوا الآن حواجز الديمقراطية".

كان تشيني قد أيد المرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات وكان بمثابة نائب لحملة هاريس، مدعيا أن الجمهوريين المناهضين لترامب يجب أن يعبروا عن دعمهم للديمقراطيين.

خلال الحملة الانتخابية، هاجم ترامب تشيني مرارا وتكرارا، ووصفها بأنها "صقر حرب متطرف" وأشار بشكل مثير للجدل إلى أنها لن تكون مؤيدة للتدخل العسكري الأمريكي إذا اضطرت إلى القتال بنفسها.

في مناسبة أقيمت في جلينديل بولاية أريزونا الأسبوع الماضي، قال ترامب: "دعونا نضعها هناك وهي تحمل بندقية بتسع فوهات تطلق النار عليها، حسنًا؟ دعونا نرى كيف ستشعر حيال ذلك. كما تعلمون، عندما تكون البنادق موجهة إلى وجهها. كما تعلمون، فإنهم جميعًا صقور حرب عندما يجلسون في واشنطن في المباني الجميلة قائلين "حسنًا، دعونا نرسل 10 آلاف جندي مباشرة إلى فم العدو".

وردت تشيني على تصريحات ترامب يوم الجمعة، وكتب: "هذه هي الطريقة التي يدمر بها الدكتاتوريون الدول الحرة. إنهم يهددون أولئك الذين يتحدثون ضدهم بالموت. لا يمكننا أن نعهد ببلدنا وحريتنا إلى رجل تافه، انتقامي، قاسٍ، غير مستقر يريد أن يكون طاغية".