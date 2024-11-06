وزير كويتي: ترامب سيكون رئيسًا جيدًا للمنطقة العربية ودول الخليج

(مصراوي)

في مقابلة مع قناة العربية، قال وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف، إنه يعتقد، أن مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، سيكون رئيسا أمريكيا جيدا بالنسبة للمنطقة العربية ولدول الخليج.

وأضاف سامي النصف، أن تفضيل ترامب يأتي بناء على أنه لديه علاقات شخصية واستثمارات في عدد من البلدان العربية كذلك فإنها ستكون ولايته الثانية وبالتالي سيكون من الصعب على اللوبي اليهودي الضغط عليه.

وتابع النصف، أنه في المقابل أن كاميلا هاريس ستكون ولايتها الأولى وبالتالي لن يكون لديها خبرة ولا علاقات مع زعماء الدول، مشيرا في الوقت ذاته أنه ستكون نسخة نسائية عن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وهي الحقبة التي دمرت المنطقة.

وأضاف أن ترامب يصح له مالا يصح لغيره وذلك من خلال كسره لقواعد اللعبة السياسية بمعاداته لوسائل الإعلام، التي يأخذ السياسي في الولايات المتحدة أول درس له بعدم معاداة وسائل الإعلام.