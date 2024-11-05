الانتخابات الأمريكية.. بايدن يتابع العملية الانتخابية من البيت الأبيض

واشنطن - (د ب أ)

يتابع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أحداث يوم الانتخابات من البيت الأبيض، لكنه لا يعتزم الظهور علنا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن أعضاء من فريقه إن بايدن وزوجته جيل يعتزمان متابعة نتائج الانتخابات مع موظفين يعملون منذ فترة طويلة بالبيت الأبيض وكبار مديري البيت الأبيض.

وسيكون اليوم مختلفا تماما عما كان يتخيله معظم المواطنين الأمريكيين، بمن فيهم بايدن نفسه، منذ بضعة أشهر قبل انسحابه من السباق بعد ضغوط من داخل حزبه.

ومرشحة الحزب الديمقراطي الآن هي نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي دعمها بايدن في حملتها السريعة عقب انسحابه.