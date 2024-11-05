الانتخابات الأمريكية.. طوابير طويلة أمام مراكز الاقتراع في ولاية كارولينا الشمالية (فيديو)

القاهرة- مصراوي

اصطفت طوابير طويلة من الأمريكيين للإدلاء بأصواتهم خارج منطقة الاقتراع في ويلمنجتون بولاية نورث كارولينا، والتي فتحت أبوابها في تمام الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.

وعندما تم افتتاحه، كان هناك ما بين 30 إلى 40 شخصا في الطابور، ومنذ ذلك الحين ازداد العدد، وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية.

The line in Charlotte NC for early voting we were quoted an hour it’s now an hour and a half. I’m happy to wait and vote blue down the ballot 💙LFG🔥 pic.twitter.com/wFoMh9X2gj — Skyleigh Heinen-Uhrich (@Sky_Lee_1) October 21, 2024

وفي مكان آخر، في مكتب تسجيل الناخبين والانتخابات في مقاطعة جوينيت في لورانسفيل بولاية جورجيا، اصطف عدد من الأشخاص في صف واحد لتسليم بطاقات الاقتراع الغيابية يدويًا في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وهذه أيضًا المنطقة التي يقوم فيها مراقبو الانتخابات بالتسجيل للحصول على أوراق اعتمادهم.

وبدأ التصويت، اليوم الثلاثاء، في عدد من الولايات مع بدء انتخابات الرئاسة الأمريكية للاختيار ما بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كاميلا هاريس.

وجاء بدء التصويت مع فتح مراكز الاقتراع عدد من ولايات الساحل الشرقي مثل نيويورك ونيوجيرسي وفرجينيا وكونيتيكت وكنتاكي وماين.

وسبق ذلك فتح مراكز الاقتراع في ولاية فيرمونت بالساحل الشرقي، التي كانت أولى الولايات التي تفتح أبواب مراكز الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي.

ويتوالى فتح مراكز الاقتراع في الولايات الأمريكية في أوقات مختلفة نظرًا لاختلاف فرق التوقيت الذي يفصل كل ولاية عن الأخرى، مع امتداد الولايات المتحدة عبر 6 مناطق زمنية.