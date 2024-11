الانتخابات الأمريكية.. طوابير طويلة أمام مراكز الاقتراع في ولاية كارولينا الشمالية (فيديو)

القاهرة- مصراوي

اصطفت طوابير طويلة من الأمريكيين للإدلاء بأصواتهم خارج منطقة الاقتراع في ويلمنجتون بولاية نورث كارولينا، والتي فتحت أبوابها في تمام الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.

وعندما تم افتتاحه، كان هناك ما بين 30 إلى 40 شخصا في الطابور، ومنذ ذلك الحين ازداد العدد، وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية.

The line in Charlotte NC for early voting we were quoted an hour it’s now an hour and a half. I’m happy to wait and vote blue down the ballot 💙LFG🔥 pic.twitter.com/wFoMh9X2gj