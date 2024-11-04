"ذهب في نزهة".. بايدن ينزل من الطائرة ويبتعد عن السيارة التي تنتظره بالمطار (فيديو)

وكالات

نزل الرئيس الأمريكي جو بايدن من الطائرة وابتعد عن السيارة التي تنتظره بالمطار، لتسخر منه وسائل الإعلام الأمريكية قائلة.

بايدن تجاوز السيارة التي يدستقلھ ولا يدري اين يذهب

ھءا رئيس اقوى دولة في العالم pic.twitter.com/BdZExbWbRj — طريف (@Mohamma72582112) November 4, 2024

وسخرت وسائل الإعلام الأمريكية، من سقطة الرئيس الأمريكي التي لا تعد الأولى من نوعها، إذ قالت "ذهب في نزهة بعيدًا".

وكان آخر سقطات الرئيس الأمريكى تصريحه الذي بدا فيه وكأنه يصف أنصار منافسه السابق الرئيس دونالد ترامب بالقمامة.