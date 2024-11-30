أمريكا توافق على مبيعات أسلحة بقيمة 387 مليون دولار إلى تايوان





تايبيه- (د ب أ)

أعلنت الحكومة الأمريكية عن مبيعات أسلحة لتايوان، تشمل قطع غيار ودعم لطائرات مقاتلة، طراز إف-16 بتكلفة إجمالية قيمتها 387 مليون دولار أمريكي.

وتعد تلك صفقة بيع الأسلحة الـ18، التي وافقت عليها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تايوان والسادسة منذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تايوان في 13 يناير، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية(سي.إن.إيه) اليوم السبت.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنها سلمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونجرس بأحدث مبيعات الأسلحة.

وأضافت الوكالة أن صفقة بيع الأسلحة المقترحة تتوافق مع القانون والسياسة الأمريكية، كما هو منصوص عليه في القانون العام 8-96

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2025.