فتح: متفائلون بلقاء القاهرة ونأمل التوصل لاتفاق

وكالات

أعرب عضو المجلس الثوري لحركة فتح، تيسير نصر الله، عن تفاؤل حركته بالاجتماع مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القاهرة لبحث إنشاء لجنة لإعادة إعمار قطاع غزة، وتقديم المساعدات.

وقال نصر الله إن "التوجه العام هو أن تتم عملية إعادة الإعمار وتقديم المساعدات، وإدارة القطاع، بالتنسيق بين الحركتين، وتحت رعاية السلطة الفلسطينية".

وعبر عن آماله بأن يتم الإعلان اليوم الأحد، عن صيغة توافقية حول هذه النقاط”، قائلاً إن مستوى التفاؤل كبير.

وجاءت الزيارة بعد أيام من اجتماع استضافته الدوحة، الأحد الماضي، بحضور وليام بيرنز مدير الاستخبارات الأمريكية، لبحث إحياء مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة المتوقفة منذ نحو شهرين.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر منذ نحو عام، بجانب واشنطن وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضع شروط جديدة تشمل أهمها استمرار الحرب ورفض تواجد حماس بإدارة القطاع.