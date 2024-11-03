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مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحية أمريكية جنوب ولاية لويزيانا

07:01 ص الأحد 03 نوفمبر 2024

تحطم طائرة أمريكية

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وكالات

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث تحطم مروحية جنوب غرب ولاية لويزيانا الأمريكية الجمعة الماضية، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية FAA اليوم الأحد، إن طائرة "روبنسون R44" تحطمت في شارع ريفي في مدينة آيوا، بولاية لويزيانا، حوالي الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي

وأضافت أنه تم استدعاء إدارة الطيران الفيدرالية إلى مكان الحادث من أجل بدء التحقيق.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من مكان الحادثة وقالوا: "توفي جميع من كان على متن المروحية، وأن المروحية تابعة لشركة "Savant Aviation LLC".

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