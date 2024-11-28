ترامب "المحظور" يدعو مالك "فيسبوك" إلى العشاء

فلوريدا (أمريكا) - (أ ب)

تناول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب العشاء مع مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، الأربعاء، في نادي "مار إيه لاجو" الذي يملكه ترامب في ولاية فلوريدا، حيث جمع بين مؤسس فيسبوك والرئيس السابق الذي كان ممنوعا من استخدام شبكة التواصل الاجتماعي تلك.

وقال ستيفن ميلر، الذي تم تعيينه نائبا لكبير موظفي البيت الأبيض في ولاية ترامب الثانية، إن زوكربيرج يريد، مثل غيره من قادة الأعمال الآخرين، دعم خطط ترامب الاقتصادية، ويسعى إلى تغيير النظرة إلى شركته بعد علاقة متوترة مع ترامب.

وأضاف ميلر في مقابلة على قناة فوكس نيوز حول الاجتماع: "من الواضح أن مارك لديه مصالحه الخاصة، ولديه شركته الخاصة ولديه جدول أعماله الخاص، لكنه أوضح أنه يريد دعم التجديد الوطني لأمريكا تحت قيادة ترامب".

وأكد متحدث باسم "ميتا" أن زوكربيرج وترامب التقيا يوم الأربعاء، قائلا إنه دُعي لتناول العشاء مع الرئيس المنتخب وأعضاء آخرين من فريقه للحديث عن الإدارة القادمة.

وتم حظر ترامب من فيسبوك في أعقاب هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي، واستعادت الشركة حسابه في أوائل عام 2023.