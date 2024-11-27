ترامب يختار معارضين لسياسات الصحة لقيادة الوكالات الصحية الأمريكية

واشنطن - (أ ب)

قام الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتجميع فريق من المعارضين الطبيين والناقدين للرعاية الصحية؛ لتحقيق أجندة تهدف إلى إعادة صياغة كيفية إشراف الحكومة الاتحادية على الأدوية والبرامج الصحية والتغذية.

ورشح ترامب مساء أمس الثلاثاء الدكتور جاي بهاتاشاريا لقيادة المعاهد الوطنية للصحة، ليختار بذلك معارضا لعمليات الإغلاق خلال فترة تفشي الجائحة وتفويضات اللقاحات، لقيادة أكبر وكالة للأبحاث الطبية في الولايات المتحدة، وهو الأحدث في سلسلة من مرشحي ترامب الذين انتقدوا الإجراءات الصحية الخاصة بجائحة كوفيد-19.

ومن المتوقع أن يلعب بهاتاشاريا والمرشحون الآخرون أدوارا محورية في تنفيذ أجندة روبرت كينيدي جونيور الشاملة التي تحمل عنوان "اجعل أمريكا صحية مرة أخرى"، والتي تدعو إلى إزالة الآلاف من المواد المضافة من الأطعمة الأمريكية، والتخلص من تضارب المصالح في الوكالات وتحفيز الأطعمة الصحية في وجبات الغداء المدرسية وبرامج التغذية الأخرى.

وكان ترامب قد رشح كينيدي لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية التي تشرف على المعاهد الوطنية للصحة وغيرها من وكالات الصحة الاتحادية.

ولا تشبه الأولويات الصحية الجديدة الأولويات التي كانت موجودة في فترة ولاية ترامب الأولى، والتي ركزت على خفض اللوائح التنظيمية لشركات الأغذية والأدوية والزراعة.