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حزب الله: نحضر لجنازة نصر الله لتكون استفتاء على تبني نهج الفقيد

03:10 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

حسن نصر الله

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(مصراوي)

نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله اللبناني، محمود قماطي، اليوم الأربعاء، أن الحزب يحضر لإقامة تشييع لجنازة الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله، بحيث تكون استفتاء لتنبي المقاومة ونهج الفقيد.

وصرح نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، أن مسألة أسرى حزب الله لدى إسرائيل موضع اهتمام أساسي، مؤكدًا أن الحزب يتابعها بكل جدية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، حيث من المقرر أن تنسحب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني خلال 60 يومًا.

حسن نصر الله جنازة نصر الله حزب الله
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